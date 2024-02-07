Генсек ООН заявил, что обеспокоен распространением военной операции Израиля на Рафах

Фото: ТАСС/AP/Tsafrir Abayov

Генсек ООН Антониу Гутерриш признался, что обеспокоен намерениями Израиля расширить действие военной операции на Рафах, где сейчас находятся сотни тысяч палестинцев.

"Такие действия экспоненциально усугубят и без того кошмарную гуманитарную ситуацию, которая повлечет за собой невыразимые последствия для региона", – цитирует его ТАСС.

Он обратил внимание, что действия ЦАХАЛ уже привели к большому количеству жертв среди мирного населения в секторе Газа. Гутерриш подчеркнул, что таких масштабных разрушений он не помнит за все время своего пребывания в должности.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 года, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проводить операцию "Железные мечи".

По последним данным, Израиль потерял 225 военнослужащих в ходе наземной операции в секторе Газа. Общее число погибших военных составляет 562 человека. В свою очередь, ЦАХАЛ ликвидировала 17 из 24 батальонов ХАМАС.

5 февраля конвой ООН с продовольствием, направлявшийся в северную часть сектора Газа, попал под обстрел израильских сил. По словам директора БАПОР Томаса Уайта, обошлось без пострадавших.



Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств