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Израиль потерял 225 военнослужащих в ходе наземной операции в секторе Газа, которая началась в октябре 2023 года.

Общее число погибших военных с момента атаки палестинского движения ХАМАС составляет 562 человека, пишет РИА Новости со ссылкой на данные

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ за время операции в Газе ликвидировала 17 из 24 батальонов ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его информации, оставшиеся продолжают действовать на юге анклава.

Вместе с тем он уточнил, что для полного уничтожения ХАМАС, помимо ликвидации батальонов, нужно довести до конца операции по зачистке оставшихся сил боевиков и полностью разрушить подземную инфраструктуру.

Израиль ранее потребовал немедленного предоставления доступа Международному Красному Кресту к заложникам, удерживаемым палестинским движением.

Общее число жителей сектора Газа, погибших из-за ударов Израиля, увеличилось до 25 700 человек. По данным анклава на 24 января, ранения получили 63 740 человек.

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