Конвой ООН с продовольствием в Газе попал под обстрел израильских сил

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Конвой ООН с продовольствием, направлявшийся в северную часть сектора Газа, попал под обстрел израильских сил, сообщает РИА Новости.

По словам директора агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Томаса Уайта, это произошло утром 5 февраля. Никто не пострадал.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября 2023 года, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

Глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что Израиль не будет выводить армию из сектора Газа. Он заявил, что израильская армия не отступит, пока не достигнет поставленных целей.



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