Нетаньяху заявил, что Израиль ведет войну в рамках международного права

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Израильская сторона защищает своих граждан от радикальной палестинской организации ХАМАС в рамках международного права. Так премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал решение суда ООН о том, что страна обязана принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.

"Мы сражаемся с чудовищами ХАМАС, которые убивали, насиловали, обезглавливали и похитили наших граждан. Мы продолжим делать все, чтобы защитить себя и наших граждан, соблюдая при этом международное право", – написал Нетаньяху в своем телеграм-канале.

По словам политика, израильские военные ведут справедливую войну и будут продолжать ее до полной победы.

26 января Международный суд ООН постановил, что Израиль обязан принять все меры для предотвращения геноцида в Газе. Председатель суда Джоан Донохью озвучила решение по иску ЮАР о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

В настоящий момент известно, что число жителей Газы, погибших в результате ударов Израиля, достигло 25 700 человек. Травмы получили 63 740 человек.

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