Число погибших из-за израильских ударов жителей Газы возросло до 25 700

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Число жителей сектора Газа, погибших из-за ударов Израиля, увеличилось до 25 700 человек. Об этом сообщил представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра, передает РИА Новости.

По данным анклава, получили ранения 63 740 человек.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал членов Совета безопасности ООН не откладывать до лучших времен создание палестинского государства. По его мнению, создание палестинского государства является моральным долгом международного сообщества.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены тысячи ракет. Боевики ХАМАС проникли в приграничные районы Израиля и взяли в заложники военных и мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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