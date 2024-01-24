Лавров призвал не откладывать до лучших времен создание палестинского государства

Фото: ТАСС/AP/Eduardo Munoz Alvarez

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал членов Совета Безопасности ООН не откладывать до лучших времен создание палестинского государства. Об этом сообщает РИА Новости.

"Хотел бы еще раз призвать членов Совета не поддаваться увещеваниям про то, что у Вашингтона якобы все под контролем, что США решают вопросы на земле, и не откладывать в очередной раз до лучших времен вопрос о создании палестинского государства", – заявил он на заседании СБ ООН в Нью-Йорке.

Лавров отметил важность того, чтобы СБ не просто в очередной раз подтвердил безальтернативность существующей международной-правовой базы по данному вопросу, но и наметил дальнейшие пути и сроки ее воплощения в жизнь. По мнению российского министра, создание палестинского государства является моральным долгом международного сообщества.

Он также подчеркнул, что СБ ООН должен выполнить свой мандат и призвать к прекращению огня в секторе Газа.

Ранее Лавров заявлял, что США хотят навязать свои подходы по будущему сектора Газа, которые не имеют ничего общего с международным правом. По его словам, подобное уже было в Афганистане, Ираке, Ливии и многих других странах и регионах, которые были разрушены в результате авантюр Вашингтона.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены тысячи ракет. Боевики ХАМАС проникли в приграничные районы Израиля и взяли в заложники военных и мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Путин заявил, что Россия всегда выступала за создание суверенной Палестины



