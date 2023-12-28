США навязывают свои подходы по Газе, идущие вразрез с международным правом – Лавров

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США хотят навязать свои подходы по будущему сектора Газа, которые не имеют ничего общего с международным правом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

"Все разговоры о будущем палестинского анклава основываются на разного рода "утечках" и слухах", – заявил он.

Лавров отметил, что настораживающим является тот факт, что по поступающей информации, США опять хотят навязывать свои подходы, ничего общего не имеющие с международным правом. По его словам, подобное уже было в Афганистане, Ираке, Ливии и многих других странах и регионах, которые были разрушены в результате авантюр Вашингтона.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение Америки наложить вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа, заявил, что справедливый мир невозможен с США.

До этого постпред РФ Василий Небензя подчеркивал, что Совбез ООН фактически парализован из-за позиции США по палестино-израильскому конфликту.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



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