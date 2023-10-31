Небензя заявил, что СБ ООН парализован из-за позиции США по Ближнему Востоку

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Совбез ООН фактически парализован из-за позиции США по палестино-израильскому конфликту. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Из-за позиции США Совет безопасности фактически оказался парализованным и до сих пор не смог принять резолюцию с неотложным требованием прекращения огня", – приводит его слова ТАСС.

Небензя напомнил, что Россия дважды выходила с подобными инициативами, "но у Вашингтона и Западного Иерусалима совсем другие планы – истребить население Газы или выдавить его за пределы сектора".

Постпред России при ООН подчеркнул, что Израиль демонстративно игнорирует мнение подавляющего большинства членов всемирной организации о прекращении насилия.

Ранее Россия и Китай наложили вето на американский проект ближневосточной резолюции Совета безопасности ООН. Всего за документ проголосовали 10 стран, против высказались Россия, Китай и ОАЭ, еще два государства воздержались от голосования.

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания высоко оценил позицию китайской и российской сторон в Совбезе ООН. Он добавил, что резолюция США была ориентирована исключительно на Израиль.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".