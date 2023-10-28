ООН потеряла легитимность после одобрения резолюции по Ближнему Востоку – постпред Израиля

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ООН лишилась своей легитимности после того, как Генассамблея всемирной организации приняла резолюцию по Ближнему Востоку, одновременно с этим отклонив поправку к ней с осуждением группировки ХАМАС. Об этом заявил постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан.

"Сегодня день, который войдет в историю как пример бесчестия. Все мы наблюдали сегодня, что у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости", – приводит ТАСС слова Эрдана.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной.

Одновременно с этим Генассамблея всемирной организации не приняла поправку от канадской стороны с осуждением группировки ХАМАС, так как она не смогла набрать необходимого количества голосов.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Глава МИД Израиля встретился с послами 22 стран, граждане которых находятся у ХАМАС