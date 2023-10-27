Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке

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Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего за резолюцию проголосовали 120 стран, 14 выступили против, еще 45 воздержались.

Также уточняется, что Генассамблея всемирной организации не приняла поправку от канадской стороны с осуждением группировки ХАМАС. За данную поправку проголосовали 88 стран, однако для ее принятия требовалось минимум две трети голосов.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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