Генсек ООН заявил, что гуманитарной инфраструктуре в Газе грозит "полный крах"

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Состояние гуманитарной инфраструктуры в секторе Газа близко к "полному краху". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По его мнению, последствия будут "невообразимыми" для более чем 2 миллионов мирных жителей. Заявление генсека зачитал его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Между тем услуги интернета и связи перестали работать в секторе Газа, передает телеканал Al Arabiya. Отмечается, что Израиль в эти минуты наносит массированные удары по сектору Газа.

Ранее Гутерриш сказал, что осуждает атаку боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, однако напомнил, что это произошло неспроста. По его словам, жители Палестины на протяжении 56 лет жили в "удушающей оккупации".

Глава МИД Израиля Эли Коэн на дебатах в Совете безопасности ООН заявил, что весь мир должен принять израильскую сторону по ситуации на Ближнем Востоке, иначе ООН ждут "темные времена".

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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