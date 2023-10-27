Фото: ТАСС/AP/Ariel Schalit

Израиль "расширяет масштабы" сухопутной операции в Газе, чтобы обеспечить выполнение целей войны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.

"Мы увеличили темп атак на сектор Газа. Наши ВВС атакуют подземные цели и объекты террористической инфраструктуры", – объяснил он.

Подчеркивается, что Израиль остается приверженным национальной миссии по возвращению всех похищенных. Страна готова защищать свою безопасность на всех фронтах, говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось, что проведение Израилем наземной операции в секторе Газа с каждым днем становится все менее вероятным. Отмечалось, что ее проведение откладываться по причине того, что Израиль плохо подготовлен к масштабному наступлению, а военным не хватает вооружения, боеприпасов и защитного снаряжения.

До этого в СМИ появилась информация, что командование израильской армии завершило работу над окончательной версией плана наземной операции в секторе Газа, однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не стал его подписывать.

Одной из основных причин отказа Нетаньяху стало желание единогласного утверждения наземной операции со стороны членов чрезвычайного правительства.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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