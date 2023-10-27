Вероятность проведения Израилем наземной операции снижается – СМИ

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Проведение Израилем наземной операции в секторе Газа с каждым днем становится все менее вероятным. Об этом заявила газета The Daily Telegraph.

"Вместе с ней снижается и вероятность начала региональной войны", – добавили в статье.

По информации источника, проведение наземной операции может откладываться по причине того, что Израиль плохо подготовлен к масштабному наступлению, а военным не хватает вооружения, боеприпасов и защитного снаряжения.

Ранее в СМИ появилась информация, что командование израильской армии (ЦАХАЛ) завершило работу над окончательной версией плана наземной операции в секторе Газа, однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не стал его подписывать. Одной из основных причин отказа Нетаньяху стало желание единогласного утверждения наземной операции со стороны членов чрезвычайного правительства.

Также аналитики считают, что премьер-министр Израиля боится самостоятельно подписывать документ в связи с возможным сокращением общественного доверия к нему, а также из-за опасения обвинений в случае неудачи.

До этого СМИ писали, что Израиль решил отложить наземную операцию, чтобы США успели перебросить дополнительные системы противоракетной обороны в регион. Отмечалось, что Вашингтон намерен передать на Ближний Восток порядка 10 систем ПВО, чтобы защитить американские войска в Ираке, Сирии, Кувейте, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ