Нетаньяху отказался подписывать приказ о вторжении в Газу – СМИ

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Командование израильской армии (ЦАХАЛ) завершило работу над окончательной версией плана наземной операции в секторе Газа, однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не стал его подписывать. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету The New York Times.

"Нетаньяху разозлил старших офицеров, отказавшись подписать его", – сказано в материале.

По информации издания, одной из основных причин отказа Нетаньяху подписать план стало желание единогласного утверждения наземной операции со стороны членов чрезвычайного правительства. Также аналитики считают, что премьер-министр Израиля боится самостоятельно подписывать документ в связи с возможным сокращением общественного доверия к нему, а также из-за опасения обвинений в случае неудачи.

Ранее СМИ писали, что Израиль решил отложить наземную операцию, чтобы США успели перебросить дополнительные системы противоракетной обороны в регион. Отмечалось, что Вашингтон намерен передать на Ближний Восток порядка 10 систем ПВО, чтобы защитить американские войска в Ираке, Сирии, Кувейте, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ