Число погибших палестинцев при ударах по сектору Газа превысило 7 тыс

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Число погибших в результате ударов со стороны Израиля по сектору Газа увеличилось до 7 028 палестинцев. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на Минздрав анклава.

"Ранения различной степени получили 18 484 человека", – отмечается в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил убийства мирных жителей сектора Газа с геноцидом. При этом, по его словам, мировое сообщество не способно дать отпор нападениям Израиля.

Как заявил радио КП политолог и журналист Юрий Светов, Эрдоган является пешкой в конфликте на Ближнем Востоке. Он считает, что слова главы Турции о защите детей в секторе Газа были сказаны только для его избирателей, поскольку Анкара не имеет возможностей и ресурсов.

Также политолог обратил внимание на вступление Турции в Евросоюз.

"Торг идет по всем направлениям и фронтам. И везде он строит из себя ферзя. Но, мне кажется, он пешка в руках американцев. У него очень сложное экономическое положение в стране", – указал журналист.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

Армия обороны Израиля ночью осуществила рейд, в ходе которого задействовала танки на севере сектора Газа.

Днем ранее СМИ писали, что Израиль решил отложить наземную операцию, чтобы США успели перебросить дополнительные системы противоракетной обороны в регион.

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