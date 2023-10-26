ЦАХАЛ провел рейд с использованием танков на севере сектора Газа

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Армия обороны Израиля ночью осуществила рейд, в ходе которого задействовала танки на севере сектора Газа. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

"Ночью ЦАХАЛ провел целенаправленный рейд с использованием танков на севере сектора Газа в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий", – следует из заявления.

В армии обороны добавили, что по окончании рейда бойцы покинули этот район.

Днем ранее СМИ писали, что Израиль решил отложить наземную операцию, чтобы США успели перебросить дополнительные системы противоракетной обороны в регион. Отмечалось, что Вашингтон намерен передать на Ближний Восток порядка 10 систем ПВО, чтобы защитить американские войска в Ираке, Сирии, Кувейте, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 6,5 тысячи человек и еще 17,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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