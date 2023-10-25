Число погибших палестинцев после обострения конфликта на Ближнем Востоке превысило 6,5 тыс

Фото: ТАСС/АР/Hatem Ali

Число погибших в ходе израильских ударов по сектору Газа превысило 6,5 тысячи, пострадали более 17,4 тысячи человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав Газы.

"С 7 октября жертвами израильской агрессии против сектора Газа стали 6 546 человек, среди них – 2 704 ребенка, 1 584 женщины и 364 пожилых человека, ранения различной степени получили 17 439 человек", – говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла рассказала, что система здравоохранения сектора Газа полностью разрушена. По ее словам, там закончились лекарства от рака, диабета и для лечения почечной недостаточности. Она призвала оперативно организовать поставку топлива для восстановления работы основных больниц.

Со стороны Израиля известно о более 1,4 тысячи погибших и еще 5,4 тысячи пострадавших.

Конфликт на Ближнем Востоке обрел новый виток 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию