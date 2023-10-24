Эрдоган сравнил убийства мирных жителей Газы с геноцидом

Фото: ТАСС/АР/Hatem Moussa

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил убийства мирных жителей сектора Газа с геноцидом, при этом мировое сообщество не способно дать отпор нападениям Израиля. Об этом он написал в письме, распространенном его канцелярией по случаю 78-летия со дня основания ООН.

По словам турецкого лидера, перед человечеством стоят очень серьезные проблемы.

"С 7 октября в Газе происходит массовое уничтожение домов гражданского населения, мест поклонения, больниц, школ, достигающее уровня геноцида", – передает заявление ТАСС.

Президент Турции также выразил сожаление, что мировое сообщество не может "дать отпор незаконным и безудержным нападениям" Израиля на мирных граждан.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

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