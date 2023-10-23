Лавров заявил, что РФ не приемлет любые проявления терроризма

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Российская сторона не приемлет любые проявления терроризма, подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию в секторе Газа. Он рассказал, что данную тему затронули участники формата "3+3" по Южному Кавказу.

"У нас очень близкие позиции, Россия не приемлет любые проявления терроризма, любые проявления насилия в нарушение международного гуманитарного права, включая неизбирательное применение силы", – приводит ТАСС его слова.

Дипломат сделал акцент на том, что в рамках конфликта нельзя допускать блокаду населенных пунктов и взятия заложников.

Кроме того, Лавров уверен, что вмешательство Вашингтона только усугубит ситуацию. Он объяснил, что направление в зону конфликта авианосных групп и боевиков со всем необходимым вооружением, включая тяжелые боевые системы, только спровоцирует разрастание конфликта.

Глава внешнеполитического ведомства считает, что приоритетными должны оставаться задачи по прекращению огня, урегулированию гуманитарных вопросов и выезду иностранных граждан из сектора Газа.

Лавров призвал мировое сообщество действовать коллективно. Он обратил внимание, что отдельные усилия США не дали результатов. Потребуется участие других стран и регионов, в том числе Евросоюза, добавил министр. При этом он заметил, что без Вашингтона здесь будет "трудно обойтись".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

22 октября США распространили в Совбезе ООН свой проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Отмечалось, что в тексте американского проекта не содержится призыва к прекращению огня.

23 октября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что следующая фаза наземной израильской операции в секторе Газа будет включать комбинированный удар с моря, суши и воздуха.

В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен осудить ХАМАС за нападение на Израиль, но при этом избежать гуманитарной катастрофы в секторе Газа.



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