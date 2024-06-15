Евтухов освобожден от должности замглавы Минпромторга РФ

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Виктор Евтухов покидает пост замглавы Минпромторга РФ. Распоряжение главы правительства Михаила Мишустина появилось на портале правовой информации.

В документе поясняется, что Евтухов переходит на другую работу.

12 июня Владимир Путин образовал в администрации президента РФ пять новых управлений и упразднил одно старое. В указе главы государства говорилось, что Евтухов возглавит управление по госполитике в сфере ОПК.

Также в составе администрации появятся управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по вопросам национальной морской политики, по вопросам формирования и деятельности Госсовета, по госполитике в гуманитарной сфере.