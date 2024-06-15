Ввоз иностранного табака в РФ с 1 июля будет возможен только с маркировкой

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Ввозить иностранную табачную продукцию в Россию с 1 июля будет возможно только с акцизными марками. Соответствующее постановление кабмина размещено на портале правовой информации.

В документе указано, что ввоз в РФ, в том числе из стран – членов Евразийского экономического союза, и перемещение по территории России иностранной табачной продукции с целью ее реализации допускается при условии наличия на упаковке маркировки.

Ранее детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец предложила ограничить продажу табачной и никотиносодержащей продукции лицам, которые не достигли 21 года. Она считает, что здоровье и благополучие подростков определяет более устойчивое общество в будущем. Волынец напомнила, что сейчас продажа табака доступна после наступления 18 лет.