Депутат ГД Метелев: в кабмин направлен законопроект об ужесточении правил продажи вейпов

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Пакет законопроектов для ужесточения правил продажи вейпов направлен в правительство и Верховный суд РФ. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

По его словам, в законопроектах зафиксированы предложения по запрету продажи вейпов в павильонах, увеличению штрафов за несоблюдение правил продажи табачной продукции, установлению уголовной ответственности за повторную продажу табака несовершеннолетним и ограничение списка допустимых вкусовых добавок.

Ранее один из авторов инициативы и глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что законопроект о полном запрете розничной продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов планируют внести в Госдуму во второй половине мая.

В пояснительной записке проекта сообщается, что число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом. Депутаты подчеркивают, что вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива сигаретам, однако он также наносит непоправимый вред здоровью курящего и окружающих его людей.

