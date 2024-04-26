Депутат Нилов: Законопроект о полном запрете продажи вейпов в РФ могут внести в ГД в мае

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Законопроект о полном запрете розничной продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов планируют внести в Госдуму во второй половине мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов инициативы, главу комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

В пояснительной записке проекта сообщается, что число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом.

Депутаты подчеркивают, что вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива сигаретам, однако он также наносит непоправимый вред здоровью курящего и окружающих его людей.

Даже безникотиновые жидкости для вейпов небезвредны, так как они состоят из глицерина, ароматизаторов, загустителей и пропиленгликоля. Эти вещества при вдыхании в виде пара могут привести к тяжелым заболеваниям легких, отмечается в пояснительной записке.

Парламентарии добавили, что уже действующие в РФ ограничения и запреты в отрасли продажи никотиновых и безникотиновых вейпов "легко обходятся, и несовершеннолетним продолжают продавать вейпы".

Ранее сообщалось, что продажи вейпов в России в 2024 году упали на 31% по сравнению с тем же периодом 2023-го. Средняя цена на вейпы в этом году выросла на 18% и составила около 1,3 тысячи рублей.

До этого уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила размещать на вейпах информацию о вреде курения для здоровья. Соответствующее обращение она направила на имя зампреда ГД Анны Кузнецовой.