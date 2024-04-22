22 апреля, 15:56Экономика
Продажи вейпов в России снизились на 31% за год
Фото: ТАСС/Андрей Любимов
В РФ продажи вейпов в 2024 году упали на 31% по сравнению с тем же периодом 2023-го. Об этом пишет RT со ссылкой на одного из операторов фискальных данных.
По данным компании, средняя цена на вейпы в 2024 году выросла на 18% и составила около 1,3 тысячи рублей. Средняя цена на сигареты в 2024 году увеличилась на 10% и составила 202 рубля.
Аналитики отметили, что цена на электронный нагреватель табака в среднем составила около тысячи рублей, а продажи упали на 1%. Средняя цена на стики для системы нагревания табака выросла на 9% и составила 222 рубля.
В свою очередь, депутат Госдумы Султан Хамзаев сказал, что в 2023 году приняли "большой пласт антитабачных законов". На практике оказалось, что законы нужны и они работают, отметил он.
"То есть мы запретили полностью рекламу, выкладку, все должно быть закрыто, не на витринах, как это сделано с классическим табаком", – объяснил Хамзаев.
Депутат уточнил, что некоторые предприниматели все равно нарушают закон, поэтому статистика в правоприменительной практике будет совершенствоваться. Хамзаев подчеркнул, что ценовая доступность никотинсодержащей продукции является негативным фактором, поэтому на нее увеличивают цены. Это правильная тенденция, которая последовательна и обоснованна, заключил депутат.
Всего в рамках исследования специалисты проанализировали свыше 56 миллиардов кассовых чеков.
Ранее в Госдуме разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Авторами документа выступили депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". В пояснительной записке к законопроекту они указали, что вейпинг наносит непоправимый вред здоровью курильщика и окружающих его людей.
Москвичам напомнили о вреде вейпов