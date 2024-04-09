Депутаты Госдумы разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в РФ

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Депутаты Госдумы разработали законопроект о полном запрете розничной продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект.

Авторами документа выступили депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди".

По словам одного из разработчиков инициативы, главы комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, в данный момент продолжается процесс сбора подписей под инициативой. Кроме того, идут консультации по поводу законопроекта. В скором времени документ внесут в Госдуму, добавил Нилов.

Согласно приведенным в проекте данным, число подростков, использующих вейпы, выросло в 10 раз на начало 2023 года по сравнению с 2011 годом.

В пояснительной записке депутаты указали на то, что вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, однако в действительности он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей.

Даже безникотиновые жидкости для вейпов не являются безвредными, так как они состоят из глицерина, ароматизаторов, загустителей и пропиленгликоля, отмечают законодатели.

Депутаты обратили внимание, что в России на сегодня уже есть несколько ограничений в этой отрасли: запрет на продажу вейпов несовершеннолетним, на открытую выкладку вейпов в магазинах и прочие. Однако, как считают авторы инициативы, эти запреты легко обходятся, и несовершеннолетним продолжают продавать вейпы.

"В целях народосбережения полагаем необходимым установить на федеральном уровне полный запрет на продажу вейпов. Хотя такой запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, однако сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего нашей страны", – добавили авторы законопроекта.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала предложение запретить детям доступ в магазины, где продают кальяны, вейпы и другую табачную продукцию.

До этого директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить продажу табачной продукции беременным и гражданам с детьми.