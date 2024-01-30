В РФ предложили запретить табачным магазинам использовать уличные вывески

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением убрать с улиц вывески специализированных табачных магазинов. Он направил письмо на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, пишет RT.

Политолог напомнил, что в рамках реализации государственной политики по снижению табакокурения в российском обществе уже на протяжении многих лет предприятиям розничной торговли запрещена открытая выкладка табачной продукции. Визуально ее должны скрывать от посетителей магазинов, добавил он.

Кроме того, продолжительное время в стране запрещена реклама табачной продукции, сказал Орлов. При этом для привлечения покупателей нередко используются крупногабаритные вывески "Табак", "Табачный магазин", их размещают на зданиях, их могут увидеть многочисленные прохожие, в том числе дети, заметил он.

Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" и ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект, который уточняет нынешнее законодательство о запрете онлайн-торговли табаком.

В пояснительной записке указано, что сайты, соцсети и мессенджеры стали одним из крупнейших и быстрорастущих каналов распространения некачественной табачной и никотиносодержащей продукции по низким ценам.

До этого председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выдвинул предложение ввести увеличенный штраф для тех, кто повторно продает сигареты и вейпы несовершеннолетним.

Предлагается внести изменения в КоАП РФ, согласно которым штраф для физлиц составит от 60 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 400 тысяч, для юрлиц – от 600 до 800 тысяч с возможностью приостановки деятельности на 90 суток.

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