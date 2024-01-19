В ГД внесли законопроект о запрете онлайн-торговли табаком

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Депутаты Госдумы от "Единой России" и ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект, который уточняет нынешнее законодательство о запрете онлайн-торговли табаком. Соответствующий документ размещен на сайте думской электронной базы.

В пояснительной записке указано, что сайты, соцсети и мессенджеры стали одним из крупнейших и быстрорастущих каналов распространения некачественной табачной и никотиносодержащей продукции по низким ценам. В отношении таких товаров действует прямой запрет на торговлю дистанционным способом, однако его правоприменение затруднено.

Авторы законопроекта подчеркнули, что проблема с онлайн-торговлей сигаретами и никотиносодержащей продукцией носит системный характер и достигла широких масштабов. Действующим законодательством предусмотрены особенности распространения информации в соцсетях, но правила в отношении продажи алкоголя никак не влияют на обязанность владельцев сайтов и интернет-ресурсов выявлять и предотвращать распространение на принадлежащих им площадках в Сети предложений о реализации табака и никотиносодержащей продукции.

По словам депутатов, продавцы не выявляют такой противоправный контент, процедура удаления посредством обращения в Роспотребнадзор и Роскомнадзор занимает много времени и не всегда заканчивается удачно. Они уточнили, что блокировка сайта по решению суда за предложения о продаже табака и никотиносодержащей продукции, которая в 99% случаев является контрафактной или контрабандной, занимает от трех месяцев.

Указывается, что новым законопроектом предлагается закрепить в законе норму, которая будет направлена на борьбу с розничной онлайн-продажей табачной и никотиносодержащей продукции в интернете, информационных системах и компьютерных программах. Депутаты подчеркнули, что документ должен решить задачу устранения из общедоступного информационного пространства сведений о табачной продукции. Они считают, что такие же нормы, которые ранее применили к алкоголю, показали свою эффективность, в том числе в пресечении торговли через маркетплейсы.

Кроме того, принятие законопроекта позволит предотвратить распространение в соцсетях противоправной информации на ранних этапах и позволит избежать блокировки этих ресурсов, утверждают авторы инициативы.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выдвинул предложение ввести увеличенный штраф для тех, кто повторно продает сигареты и вейпы несовершеннолетним. Предполагается внести изменения в КоАП РФ, согласно которым штраф для физлиц составит от 60 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 400 тысяч, для юрлиц – от 600 до 800 тысяч с возможностью приостановки деятельности на 90 суток.

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