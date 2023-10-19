Путин подписал закон о штрафах до 25 тыс руб за незаконную перевозку электронных сигарет

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В России ввели штрафы до 25 тысяч рублей за перевозку на территории РФ немаркированной никотиносодержащей продукции сверх установленной нормы. Владимир Путин подписал соответствующий закон, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В настоящее время за нелегальное перемещение табачных товаров без российской маркировки могут обязать выплатить штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей. Закон устанавливает такие же штрафы за незаконную перевозку электронных сигарет и жидкостей для вейпов.

Согласно новым правилам, одному человеку разрешается провозить без маркировки не более 200 электронных сигарет и вейпов с общим объемом жидкости не более 50 миллилитров.

Ранее стало известно, что в России с марта 2024 года могут запретить продажу вейпов с ароматизаторами. В перечне содержатся пищевые ароматизаторы, в числе которых есть фрукты, овощи, ваниль, пряности, имбирь, корица, патока, мед, стевия и другие.

Помимо этого, в список вошли добавки, повышающие энергию и умственную и физическую работоспособность, в частности кофеин и таурин. По данным АКОРТ, ограничение коснется совершеннолетних потребителей вейпов в РФ в количестве 4,5 миллиона человек.



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