Совфед одобрил закон о наказании за перевозку немаркированного табака сверх нормы

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Совет Федерации в ходе заседания 11 октября одобрил закон о штрафах за перевозку без маркировки более блока сигарет и другой табачной продукции сверх нормы.

По словам сенатора Ирины Рукавишниковой, наказание будет только в случае перевозки свыше 200 немаркированных сигарет.

За перевозку партий сигарет, изделий с нагреваемым табаком, сигар и табака сверх нормы будут штрафы от 15 до 25 тысяч рублей, а также конфискация, добавила она.

Кроме того, Рукавишникова сказала, что законопроект призван снизить количество нелегальной никотиносодержащей продукции из других стран. Ведь, судя по статистике, объем нелегальных электронных сигарет в 2022 году составил около 90% от общего объема рынка данной продукции в РФ, заключила парламентарий.

Также Совфед 11 октября одобрил закон, который устанавливает штрафы за навязывание потребителям товаров и услуг за дополнительную плату. За это нарушение должностные лица заплатят от двух до четырех тысяч рублей, юрлица – от 20 до 40 тысяч рублей.

Помимо этого, закон предполагает штрафы за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке таких требований. В этом случае штрафы для должностных лиц составят от 15 до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

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