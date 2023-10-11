Совфед одобрил законопроект о штрафах за навязывание услуг потребителям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совет Федерации на заседании 11 октября одобрил закон, устанавливающий ответственность за навязывание потребителям товаров и услуг за дополнительную плату.

Сенатор Ирина Рукавишникова заявила, что по новому закону также нельзя будет отказывать клиенту в основной услуге, если не оплачена дополнительная.

Парламентарий объяснила, что ответственность для должностных и юрлиц может наступить тогда, когда, к примеру, компании настойчиво предлагают застраховать жизнь или автомобиль. Подобные ситуации будут являться административным нарушением, за которое предусмотрены штрафы: от двух до четырех тысяч рублей для должностных лиц, от 20 до 40 тысяч рублей – для юрлиц, прокомментировала Рукавишникова.

Кроме того, отметила сенатор, закон также предполагает штрафы за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке таких требований. В таком случае штрафы будут следующие: от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 до 300 тысяч рублей – для юрлиц, резюмировала она.

Ранее данный законопроект приняли во II чтении депутаты ГД. Комментируя инициативу, председатель ГД Вячеслав Володин уточнил, что мера направлена на защиту россиян от чиновников, которые не хотят рассматривать жалобы на нарушение прав потребителей. Законопроект призван оградить граждан от недобросовестных продавцов.

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