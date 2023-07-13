Совфед отозвал законопроект о легализации онлайн-продажи алкоголя в России – СМИ

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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отозвал законопроект, которым предлагалось осуществлять продажу и доставку алкоголя в России через Сеть. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Документом подразумевалось создание отдельного реестра с сайтами, которые будут заниматься розничной онлайн-продажей спиртных напитков. Порядок создания и введения реестра должны были определяться Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (РАР). При этом вся информация из этого реестра будет опубликована на сайте службы. За включение в него российские компании должны были заплатить государственную пошлину.

Доставка алкоголя должна была осуществляться в жилые или нежилые помещения либо в места поблизости от них. В случае если человеку понадобилась доставка в нежилое помещение, ему пришлось бы предоставить информацию из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) или при помощи документов технического учета, в которых указано, что там может располагаться офис, добавили в издании.

Отмечается, что законопроект также предоставлял возможность региональным властям самостоятельно устанавливать ограничения по времени, условиям и местам продажи спиртных напитков через интернет.

По словам источника в профильной ассоциации, Клишас отозвал законопроект после получения замечаний от Минфина РФ. Ведомство поддержало идею, но подготовило ряд замечаний, каких именно, источник не уточнил.

То, что законопроект был отозван, в том числе подтвердили еще один источник и представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, на имя которого сенатор направлял документ.

В середине июня Клишас предложил легализовать онлайн-продажу алкоголя. Соответствующий проект он отправил заместителю главы кабмина Дмитрию Григоренко. Отмечалось, что с покупателем должен был заключаться специальный договор после того, как он подтвердил свой возраст через ЕСИА. Если пользователь обращается не первый раз, можно будет просто отсканировать QR-код.

Позже Минпромторг РФ поддержал инициативу. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявлял, что если обеспечить контроль данной деятельности, то инициативу можно допустить.

Он напомнил, что сейчас в России есть все инструменты для эффективного регулирования алкогольной продукции и снижения ее потребления населением.



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