Минпромторг РФ поддерживает инициативу о легализации онлайн-продаж алкоголя

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Минпромторг РФ поддерживает инициативу сенатора Андрея Клишаса о легализации в России онлайн-продаж алкоголя и его доставки, сообщил в интервью ТАСС статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

По его мнению, если обеспечить контроль данной деятельности, то инициативу можно допустить. Он напомнил, что сейчас в России есть все инструменты для эффективного регулирования алкогольной продукции и снижения ее потребления населением.

Ранее сенатор Андрей Клишас предложил легализовать онлайн-продажу алкоголя. Соответствующий проект он отправил заместителю главы кабмина Дмитрию Григоренко.

Предполагается, что продавать онлайн спиртные напитки смогут только компании, у которых есть лицензия на закупку, хранение, поставку и продажу алкоголя. Кроме того, таких продавцов должны будут внести в реестр.

С покупателем будут заключать специальный договор после того, как он подтвердит свой возраст через ЕСИА. Если пользователь обращается не первый раз, можно будет просто отсканировать QR-код.

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