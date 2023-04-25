В РФ предложили ввести "высшую меру" для контрафактного алкоголя

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Парламентарии экспертной рабочей группы при Совете Федерации предложили полностью ликвидировать контрафактный алкоголь. Об этом сообщает "Парламентская газета".

В настоящее время контрафактный товар может быть уничтожен только по решению суда. Парламентарии же предлагают отказаться от этой меры и поступать с нелицензионными товарами по аналогии с наркотиками.

В случае принятия инициативы сотрудников полиции обяжут подавать ходатайства в суды на утилизацию нелегального алкоголя не позже чем через месяц после получения экспертных заключений. Суды в таком случае должны будут рассмотреть дело в течение пяти дней.

До этого в Госдуме предложили совершать платежные операции за алкоголь и табак в безналичном расчете. По мнению депутата Султана Хамзаева, подобная мера позволит уменьшить оборот табачной и алкогольной продукции среди несовершеннолетних.

