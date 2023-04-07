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В России с 1 ноября планируется провести эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина через сайт "Почты России", соответствующий законопроект одобрило правительство РФ.

Эксперимент будет проходить с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года.

"Законопроект одобрен и будет внесен в Государственную думу в установленном порядке", – сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина.

В свою очередь, в "Почте России" заявили ТАСС, что готовят свою инфраструктуру к запуску и ожидают начала эксперимента.

Ранее сообщалось, что эксперимент по дистанционной продаже вина могут расширить на маркетплейсы: к продажам могут подключить и торговые дома производителей отечественных вин. Отмечается, что сначала онлайн-магазины представят контроль возрастных и временных ограничений на розничную продажу алкоголя. Только после первых проверок поднимется вопрос дополнительных нововведений в эксперименте.

Предполагается, что эксперимент с маркетплейсами пустят в дело в ноябре 2023 года. По мнению Минпромторга, возможность легальной онлайн-продажи позволит сократить контрафактный оборот продукции в Сети.

Правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина

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