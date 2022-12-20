08:39Экономика
Эксперимент по дистанционной продаже вина могут расширить на маркетплейсы
Фото: depositphotos/Sonar
Предлагаемый ранее эксперимент по дистанционной торговле вина запустят и в маркетплейсах. К продажам могут подключить и торговые дома производителей отечественных вин, сообщают "Ведомости".
Представитель Минпромторга рассказал изданию, что данная инициатива обсуждалась на собрании у помощника президента РФ Максима Орешкина. Предполагается, что эксперимент с маркетплейсами пустят в дело в ноябре следующего года.
Отмечается, что сначала онлайн-магазины представят контроль возрастных и временных ограничений на розничную продажу алкоголя. Только после первых проверок поднимется вопрос дополнительных нововведений в эксперименте.
По мнению Минпромторга, возможность легальной онлайн-продажи позволит сократить контрафактный оборот продукции в Сети. Некоторые аналитики считают, что торговля через "Почту России" и с получением лишь на следующий день популярности у россиян не найдет, ведь в целом люди привыкли к более быстрому получению продукта.
Ранее сообщалось, что эксперимент по онлайн-продаже российского вина стартует в столице и области 1 ноября 2023 года. Он продлится до 31 июля 2026 года. Дистанционный формат продаж одобрили в Минпромторге, а в Минфине отметили, что подобная инициатива поможет поддержать отечественного производителя.
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