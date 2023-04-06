В Госдуме предложили сделать продажу алкоголя и табака безналичной

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Депутат Госдумы, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил ограничить способ оплаты алкогольной и табачной продукции исключительно банковскими картами, сообщает RT.

Парламентарий обратился с такой просьбой к главе Минздрава Михаилу Мурашко, подчеркнув, что детский алкоголизм и табакокурение остаются острыми проблемами, негативно влияющими на здоровье молодых поколений.

По словам Хамзаева, несмотря на законодательные запреты и наличие административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним, отдельные недобросовестные продавцы не обращают внимания на возраст покупателей ради прибыли.

При этом, как он считает, именно в подростковом возрасте пристрастие к алкоголю и табаку может привести к серьезным последствиям для здоровья и сильнейшей зависимости.

В связи с этим Хамзаев предложил обозначить позицию министерства здравоохранения России по вопросу возможного внесения изменений в нормативные правовые акты в вопросе оплаты алкоголя и табака.

Также депутат предложил банковскому сообществу и крупному ретейлу выйти с инициативой и создать пилотный проект по введению автоматического ограничения на покупку такой продукции банковскими картами несовершеннолетних.

Ранее Хамзаев направил обращение на имя главы Минздрава Михаила Мурашко с просьбой запретить продажу табачной продукции на АЗС.

Он напомнил, что употреблять подобные изделия на заправках запрещено, так как курение представляет опасность на этой территории. Однако продажи табака на АЗС все еще продолжаются.

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