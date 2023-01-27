В России просят пресечь онлайн-продажу безникотиновых смесей для кальяна

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Общественная потребительская инициатива (ОПИ) обратилась в Минфин и Минздрав с просьбой законодательно запретить продажу безникотиновых смесей для кальянов в интернете. Об этом сообщает газета "Известия".

В издании сообщают об исследовании, показавшем наличие в данных смесях никотина и прочих вредных компонентов.

"Проведенное брянским университетом им. И.Г. Петровского исследование состава курительных смесей для кальяна JAM и BRUSCO, наиболее популярных на российском рынке, доказывает тот факт, что бестабачные смеси содержат не только никотин, но и ряд других крайне вредных веществ", – указано в сопроводительном письме ОПИ.

Глава ОПИ Олег Павлов заявил, что производители бестабачных смесей для кальяна вводят пользователей в заблуждение, не указывая точный состав продукта. По его словам, производители таким образом пытаются обойти национальные законодательные акты, ограничивающие потребление табака.

В Роспотребнадзоре готовы концептуально поддержать данную инициативу, сообщили в издании. В ведомстве отметили, что сперва отношение к инициативе должен высказать Минздрав.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить электронные системы доставки никотина. С предложением о запрете вейпов выступил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

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