В России могут запретить вейпы

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Комитеты Госдумы по охране здоровья, делам молодежи и просвещению подготовят предложения по вопросу запрета в России электронных систем доставки никотина. Изучить ситуацию с вейпами и внести соответствующие инициативы депутатам поручил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, сообщает ТАСС.

По его словам, курение вейпов в России становится все более распространенным и популярным среди детей школьного возраста.

"Давайте мы с вами, если вы не возражаете, поручим профильным комитетам <...> изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов", – заявил Володин.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести на территории страны запрет на продажу электронных сигарет через интернет. Он напомнил, что за последний год в РФ были зафиксированы случаи летальных исходов несовершеннолетних, которые курили вейпы.

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