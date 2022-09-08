В Минздраве РФ поддержали идею наносить на вейпы предупреждения о вреде

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Минздрав России поддерживает инициативу наносить на вейпы предупреждения о вреде их использования, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
В ведомстве также отметили, что готовы разработать эскизы соответствующих предупреждений.
Там уточнили, что для установления требований о нанесении предупреждений необходимо обеспечить включение таких норм в разрабатываемый в настоящее время проект технического регламента Евразийского экономического союза на никотинсодержащую продукцию либо принять национальный технический регламент.
Ранее сообщалось, что ЛДПР занимается разработкой законопроекта о предупреждающей о вреде маркировке вейпов и содержащей устрашающие картинки упаковке для них. Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что существующая маркировка вейпов не выдерживает никакой критики – на упаковках нарисованы красивые картинки, которые никак не говорят о том, что это вредно.
Парламентарий подчеркнул, что четверть упаковки вейпа должна содержать информацию о вреде их использования, а также устрашающие картинки. Он добавил, что ЛДПР выступает за полный запрет вейпов и ограничение их продажи.
Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян, в свою очередь, предложила ввести запрет на свободную продажу электронных сигарет.
Она уточнила, что подобные устройства не несут пользы и не могут помочь в желании бросить курить. Электронные устройства для курения содержат опасный синтетический никотин.
В России хотят ужесточить правила продажи вейпов
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