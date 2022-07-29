Эксперт Минздрава предложила запретить свободную продажу электронных сигарет

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Без введения запрета на электронные сигареты и вейпы невозможно достижение государственных целей по противодействию потреблению табака и никотинсодержащей продукции, заявила РИА Новости руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

По ее словам, электронные сигареты и вейпы не помогают бросить курить и не могут быть использованы как продукты для снижения вреда от курения обычных сигарет.

Специалист пояснила, что электронные системы доставки никотина содержат синтетический и крайне токсичный никотин, который, проникая в организм с аэрозолями электронных сигарет всасывается в кровь уже в полости рта и доходит до мозговых рецепторов быстрее, чем никотин при курении обычных сигарет. Таким образом происходит быстрая и стойкая никотиновая зависимость.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что более 150 тысяч опасных для жизни электронных сигарет изъяты в Москве.

По данным МВД, электронные сигареты не были маркированы, на территорию РФ они были ввезены под видом мелких бытовых приборов из стран Восточной Азии. Для реализации продукции злоумышленники изготавливали поддельные сопроводительные документы и сертификаты качества, после чего товар поставлялся в магазины, а также реализовывался в интернете.

В свою очередь, фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете электронных сигарет и вейпов в России в связи с их негативным влиянием на жизнь и здоровье людей. В документе предлагается запретить реализацию как никотиносодержащей жидкости, так и устройств по ее доставке.

Согласно пояснительной записке, уже на 2020 год продажи электронных систем доставки никотина с учетом систем нагревания табака достигли 47 миллиардов рублей. Нелегальный рынок продаж таких устройств в Сети вырос до 6,5 миллиона рублей.