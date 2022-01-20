В России предложили запретить продажу вейпов

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Группа депутатов от ЛДПР планирует внести на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете на продажу вейпов по стране. Об этом написал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

"Курение вейпов негативно влияет на здоровье в целом, а в пандемию это особенно опасно. Риск тяжелого течения болезни при инфекции выше, поражение легких сильнее. Вносим в Госдуму законопроект ЛДПР, направленный на запрет продажи вейпов на всей территории России", – написал депутат.

В документе предлагается запретить реализацию как никотиносодержащей жидкости, так и устройств по ее доставке.

Согласно пояснительной записке, уже на 2020 год продажи электронных систем доставки никотина с учетом систем нагревания табака достигли 47 миллиардов рублей. Нелегальный рынок продаж таких устройств в Сети вырос до 6,5 миллиона рублей.

Также уточняется, что запрет на продажу электронных сигарет уже реализован в ряде стран за рубежом, в частности в Индии, Сингапуре, Малайзии, Австралии и некоторых других.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать запрет о продаже и сдаче в аренду электронных сигарет несовершеннолетним. Данным вопросом займутся Минцифры РФ, Роскомнадзор и Минздрав.