В России предложили запретить продажу вейпов

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Группа депутатов от ЛДПР планирует внести на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете на продажу вейпов по стране. Об этом написал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.
"Курение вейпов негативно влияет на здоровье в целом, а в пандемию это особенно опасно. Риск тяжелого течения болезни при инфекции выше, поражение легких сильнее. Вносим в Госдуму законопроект ЛДПР, направленный на запрет продажи вейпов на всей территории России", – написал депутат.
В документе предлагается запретить реализацию как никотиносодержащей жидкости, так и устройств по ее доставке.
Согласно пояснительной записке, уже на 2020 год продажи электронных систем доставки никотина с учетом систем нагревания табака достигли 47 миллиардов рублей. Нелегальный рынок продаж таких устройств в Сети вырос до 6,5 миллиона рублей.
Также уточняется, что запрет на продажу электронных сигарет уже реализован в ряде стран за рубежом, в частности в Индии, Сингапуре, Малайзии, Австралии и некоторых других.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать запрет о продаже и сдаче в аренду электронных сигарет несовершеннолетним. Данным вопросом займутся Минцифры РФ, Роскомнадзор и Минздрав.
В России могут ужесточить правила продажи электронных сигарет
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