В Госдуме предложили не продавать табак россиянам, родившимся после 2014 года

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предлагает полностью запретить продажу табака россиянам, которые родились после 2014 года.

"Ряд европейских стран работают над тем, чтобы в перспективе запретить продажу табачной продукции в любом ее эквиваленте – айкосы, снюсы, сигареты, кальяны, электронные сигареты, вейпы лицам, родившимся после 2014 года. Я считаю, что это правильная практика", – приводит слова парламентария РИА Новости.

Депутат отметил, что количество курящих во всем мире ежегодно увеличивается, а антитабачная компания, как часть глобального рынка, больше напоминает "белку в колесе".

"Конечно, к тем, кто уже курит, надо применять более мягкие меры, а тех, кто курить не начал, мы обязаны защитить", – заключил он.

Ранее Хамзаев заявил, что в России необходимо ввести отдельный штраф за курение рядом с беременной или детьми.

Письмо с соответствующей инициативой парламентарий направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. В частности, депутат попросил ведомство оценить целесообразность внесения в проект редакции будущего КоАП РФ положения, предусматривающего за такие нарушения штраф в размере 5 тысяч рублей.