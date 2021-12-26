Юрист предупредил о новых штрафах для курильщиков в 2022 году

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В 2022 году в России ужесточат запреты для любителей табака, напомнил юрист Европейской юридической службы Павел Корытов.
Он отметил, что граждан начнут штрафовать за курение на объектах недвижимости и предприятиях по статье о нарушении правил противопожарной безопасности. Если по вине курящего возникнет пожар, то степень ответственности будет строже, подчеркнул юрист.
Корытов также сообщил, что в 2022 году цена на сигареты продолжит расти.
“С этого года цена на сигареты выросла на 20%, а в 2022 году все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки "Честный знак" только через оператора электронного документооборота, в этом году они еще могли делать это сами", – приводит слова юриста агентство "Прайм".
Он также напомнил, что в текущем году ввели запрет на курение в медучреждениях, в местах торговли и на складах. Кроме того, вступили в силу требования к оснащению мест для курения на открытом воздухе.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо ввести отдельный штраф за курение рядом с беременной или детьми.
Письмо с соответствующей инициативой парламентарий направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. В частности, Хамзаев попросил ведомство оценить целесообразность внесения в проект редакции будущего КоАП РФ положения, предусматривающего за такие нарушения штраф в размере 5 тысяч рублей.
Депутат отметил, что сейчас штраф за нарушение запрета на курение на отдельных территориях составляет от 500 до 1,5 тысячи рублей, а на детской площадке – от 2 до 3 тысяч рублей. Аналогичные размеры взысканий за такие действия предусмотрены и в проекте новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
В Госдуме предложили ввести штраф за курение рядом с беременными и детьми
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