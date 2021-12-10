Запрет на курение при детях нужно расширить на личные автомобили – эксперт Минздрава

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Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков в беседе с Москвой 24 назвал заслуживающей внимание идею ввести отдельный штраф за курение в присутствии беременных и детей, при этом обратил внимание на необходимость ее проработки для реализации на практике.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев направил главе Минздрава Михаилу Мурашко письмо с предложением ввести отдельный штраф за курение рядом с беременными или детьми. Размер штрафа составит 5 тысяч рублей. Парламентарий отметил, что в настоящее время за нарушение запрета на курение на отдельных территориях предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей, на детской площадке – от 2 до 3 тысяч рублей.



Виктор Зыков член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Инициатива направлена на защиту здоровья беременных женщин и детей и заслуживает внимания. Но ее нужно проработать с точки зрения реализации на практике, чтобы она действительно достигала цели, с учетом того, что стадии беременности есть разные и по внешним признакам это не всегда понятно.

По его словам, в целом необходимо защитить от пассивного курения все категории граждан.

"Мне кажется, следуя опыту других стран, первым шагом может быть запрет на курение в личном автомобиле, как минимум при детях. Это легко реализовать, ГИБДД сможет фиксировать это нарушение, как и другие правонарушения за рулем", – подчеркнул специалист.

Ранее глава европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Кремлин Викрамасингхе привел Россию в качестве примера для подражания в комплексном подходе по борьбе с курением и алкоголем.