Запрет на курение при детях нужно расширить на личные автомобили – эксперт Минздрава

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Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков в беседе с Москвой 24 назвал заслуживающей внимание идею ввести отдельный штраф за курение в присутствии беременных и детей, при этом обратил внимание на необходимость ее проработки для реализации на практике.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев направил главе Минздрава Михаилу Мурашко письмо с предложением ввести отдельный штраф за курение рядом с беременными или детьми. Размер штрафа составит 5 тысяч рублей. Парламентарий отметил, что в настоящее время за нарушение запрета на курение на отдельных территориях предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей, на детской площадке – от 2 до 3 тысяч рублей.
По его словам, в целом необходимо защитить от пассивного курения все категории граждан.
"Мне кажется, следуя опыту других стран, первым шагом может быть запрет на курение в личном автомобиле, как минимум при детях. Это легко реализовать, ГИБДД сможет фиксировать это нарушение, как и другие правонарушения за рулем", – подчеркнул специалист.
Ранее глава европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Кремлин Викрамасингхе привел Россию в качестве примера для подражания в комплексном подходе по борьбе с курением и алкоголем.
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