Фото: depositphotos/diegograndi

Европейский офис Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними приводит Россию как пример для подражания в комплексном подходе по борьбе с курением и алкоголем. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил глава офиса Кремлин Викрамасингхе.

"Табак остается острой проблемой. <...> Однако и в России, и в других странах Восточной Европы наблюдаются положительные подвижки в этой сфере. Когда мы говорим о комплексном подходе в борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания", – сказал он.

Викрамасингхе подчеркнул, что потребление табака остается лидирующим фактором риска в Европейском регионе ВОЗ.

Также он отметил, что в России существенно сократилось потребление алкоголя, это удалось сделать благодаря комплексному подходу со стороны органов власти РФ в антиалкогольной политике – пресечение кустарного производства, повышение цен и ограничение доступности алкогольной продукции.

Руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними выразил надежду, что российскому примеру последуют страны Евразийского экономического союза.

Ранее международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование и выяснила, что в прошлом году число курящих россиян сократилось на 1,33 миллиона. Так, доля потребителей табака заметнее всего снизилась в Чечне, на Чукотке и в Ингушетии. Сокращение числа курильщиков было зафиксировано в 58 регионах России.