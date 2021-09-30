В ВОЗ назвали Россию примером для подражания в борьбе с алкоголем и курением

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Европейский офис Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними приводит Россию как пример для подражания в комплексном подходе по борьбе с курением и алкоголем. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил глава офиса Кремлин Викрамасингхе.
"Табак остается острой проблемой. <...> Однако и в России, и в других странах Восточной Европы наблюдаются положительные подвижки в этой сфере. Когда мы говорим о комплексном подходе в борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания", – сказал он.
Викрамасингхе подчеркнул, что потребление табака остается лидирующим фактором риска в Европейском регионе ВОЗ.
Также он отметил, что в России существенно сократилось потребление алкоголя, это удалось сделать благодаря комплексному подходу со стороны органов власти РФ в антиалкогольной политике – пресечение кустарного производства, повышение цен и ограничение доступности алкогольной продукции.
Руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними выразил надежду, что российскому примеру последуют страны Евразийского экономического союза.
Ранее международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование и выяснила, что в прошлом году число курящих россиян сократилось на 1,33 миллиона. Так, доля потребителей табака заметнее всего снизилась в Чечне, на Чукотке и в Ингушетии. Сокращение числа курильщиков было зафиксировано в 58 регионах России.
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