Нарколог объяснил, почему в России сократилось число курильщиков

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В 2020 году число курящих россиян сократилось на 1,33 миллиона, сообщает РБК со ссылкой на расчеты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанные на данных Росстата. В интервью радио Sputnik врач-нарколог Алексей Казанцев объяснил, какие факторы привели к снижению употребления табака.
По данным исследования, количество курильщиков сократилось в 58 регионах страны. В частности, в Чечне доля потребителей табака снизилась на 68,6%. Количество курящих жителей на Чукотке сократилось на 45,8%. В Ингушетии – на 30,8%.
В некоторых регионах страны потребление табака, напротив, выросло. Так, жители Тывы стали курить больше на 24,2%. Потребление табака в Калужской области выросло на 21,7%. Доля курильщиков в Магаданской области увеличилась на 17,8%.
Казанцев предположил, что одним из главных стимулов для отказа от курения стал COVID-19.
"Тут совокупность факторов. Появление коронавирусной инфекции сыграло большую роль. Все прекрасно знают, что бронхит курильщика отягощает течение COVID-19. Это было и в первую волну, и во вторую, и сейчас, в третью, когда пришел штамм "Дельта" из Индии, с которым связано очень много смертей. Многие стали понимать, что курение усугубляет состояние больного. Конечно, подорожание табачной продукции тоже внесло свой вклад. Наконец, курить стало немодно", – уверен эксперт.
Тенденция на сокращение числа курильщиков наметилась в России еще в 2009 году. Казанцев полагает, что она не только усилится в период пандемии, но и сохранится в дальнейшем.
"Я думаю, что те, кто перенес COVID-19, станут серьезнее относиться к своему здоровью, особенно те, кто болел тяжело. Они будут еще лучше понимать, что курение медленно ухудшает качество жизни", – добавил нарколог.
Ранее японские ученые из медицинских университетов Докке и Джичи выяснили, что курение снижает уровень антител в организме после вакцинации от коронавируса. Концентрация антител у курильщиков ниже нормы на 140–250 единиц. Отказ от потребления табака может повысить эффективность вакцины.
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