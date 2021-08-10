Ученые рассказали о влиянии курения на уровень антител после вакцины от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Японские ученые из медицинских университетов Докке и Джичи выяснили, что курение снижает уровень антител в организме после вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование, опубликованное на портале препринтов medRxiv.
Чтобы определить уровень титров защитных антител к SARS-CoV-2 специалисты изучили образцы крови 378 медработников (255 — женщины, 123 — мужчины), привитых вакциной против коронавируса Pfizer. Забор крови произвели спустя три месяца после введения второго компонента вакцины. При проведении исследования учитывались истории болезни, возраст и наличие вредных привычек.
Сравнив образцы крови курящих людей и добровольцев, никогда не употреблявших табачные изделия, ученые выяснили, что концентрация антител курильщиков ниже нормы на 140–250 единиц. Самый низкий уровень IgG обнаружили у пожилых добровольцев.
Исследователи пришли к выводу, что отказ от курения может повысить эффективность вакцины.
Об опасности курения в первые дни после вакцинации ранее заявляла директор центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа. По ее словам, употребление табака может привести тромбозу.
С мнением коллеги согласился врач-пульмонолог Алексей Никишенков, добавив, что курение может спровоцировать обострение побочных эффектов от введения вакцины.
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