Врачи предупредили об опасности курения в первые дни после вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Курение в течение трех дней после вакцинации от COVID-19 потенциально может привести к образованию тромбов и усугубить или обострить возможные побочные эффекты от введения препарата. Об этом в беседе с ТАСС сообщила директор центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа.
Специалист пояснила, что при курении и употреблении алкоголя происходят спазмы сосудов, загущение крови и резкое тромбообразование. Подобное случается и при заражении любым вирусом, в том числе COVID-19. Исключить подобные риски поможет отказ от сигарет и алкоголя.
Курильщикам после вакцинации Лапа посоветовала принимать антикоагулянты, снижающие активность свертывающей системы крови и препятствующие образованию тромбов.
"И курить совершенно точно не нужно", – подчеркнула она.
Врач-пульмонолог Алексей Никишенков согласился с коллегой и отметил, что курение после вакцинации может стать дополнительным стрессом для организма, из-за чего побочные эффекты проявятся сильнее.
Он пояснил, что после прививки начинает активно работать иммунитет, из-за чего человек может испытывать гриппоподобный синдром, приводящий к слабости, повышению температуры и снижению аппетита.
"Конечно, происходящая извне интоксикация организма путем курения, вдыхания вредных веществ – это дополнительный стресс для оргазма", – сказал Никишенков, уточнив, что это касается и электронных сигарет.
Согласно инструкции к препаратам для вакцинации, в течение трех дней после инъекции не следует мочить место укола и посещать баню. Также рекомендуется отказаться от алкоголя и курения, избегать чрезмерных физических нагрузок. При покраснении, отечности, болезненности места укола советуют принять антигистаминные средства.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавирусной инфекции. Единственной явной причиной отказаться от прививки он назвал анафилактический шок на введение первого компонента вакцины.
Общее число привитых в столице превысило 2,7 млн человек
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