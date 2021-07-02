Доктор Мясников назвал абсолютное противопоказание к вакцинации от ковида

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Противопоказаний к прививке от COVID-19 очень мало, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале.

"Я назову, пожалуй, лишь одно: анафилактический шок на введение первого компонента вакцины", – отметил специалист.

Он обратил внимание на существование относительных причин для отвода от прививки, однако подчеркнул, что важно учитывать, у кого они выявлены.

Универсальным законом вакцинации Мясников назвал вакцинирование тех, для кого не делать прививку опаснее, чем делать.

В качестве примера врач привел ситуацию с пожилым пациентом, имеющим диабет, астму и аллергию на яйца или антибиотики. Для него велик риск стать жертвой коронавирусной инфекции при отказе от вакцинации. При этом справиться с аллергической реакцией на введение препарата не составит большого труда.

В то же время Мясников обратил внимание на необходимость применять индивидуальный подход в случае с молодым пациентом-аллергиком, так как риски от прививки могут не перевесить возможную пользу.

Ранее стало известно, что в Москве начнут ревакцинацию от COVID-19 постояльцев домов престарелых. В январе бесплатно вакцинировали от коронавируса 97% пенсионеров, проживающих в таких учреждениях.

