В Москве начнут ревакцинацию от COVID-19 постояльцев домов престарелых

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
На следующей неделе в столице начнется ревакцинация проживающих в домах престарелых. Об этом сообщил глава столичного департамента труда и соцзащиты населения Евгений Стружак в рамках Московского урбанистического форума.
Он отметил, что в январе были бесплатно вакцинированы от коронавируса 97% постояльцев домов престарелых. Стружак добавил, что спустя шесть месяцев снова будет проводиться вакцинация.
"Буквально на следующей неделе, мы обсуждали это с руководством, мы начинаем ревакцинацию. Прошло шесть месяцев, и мы будем снова вакцинировать этих людей", – сказал он.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 1 июля в столице стартует ревакцинация горожан от коронавируса, ее можно пройти в восьми павильонах "Здоровая Москва".
Он отметил, что порядок ревакцинации был проработан столичными властями совместно с Минздравом РФ. В условиях тяжелой эпидемической обстановки ее рекомендуется проходить раз в полгода, а в обычных условиях – раз в год.
В Москве откроют еще 20 пунктов для ревакцинации от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: