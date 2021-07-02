В Москве начнут ревакцинацию от COVID-19 постояльцев домов престарелых

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На следующей неделе в столице начнется ревакцинация проживающих в домах престарелых. Об этом сообщил глава столичного департамента труда и соцзащиты населения Евгений Стружак в рамках Московского урбанистического форума.

Он отметил, что в январе были бесплатно вакцинированы от коронавируса 97% постояльцев домов престарелых. Стружак добавил, что спустя шесть месяцев снова будет проводиться вакцинация.

"Буквально на следующей неделе, мы обсуждали это с руководством, мы начинаем ревакцинацию. Прошло шесть месяцев, и мы будем снова вакцинировать этих людей", – сказал он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 1 июля в столице стартует ревакцинация горожан от коронавируса, ее можно пройти в восьми павильонах "Здоровая Москва".

Он отметил, что порядок ревакцинации был проработан столичными властями совместно с Минздравом РФ. В условиях тяжелой эпидемической обстановки ее рекомендуется проходить раз в полгода, а в обычных условиях – раз в год.